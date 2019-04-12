На Сумщині більше 8 тисяч виборців змінили місце голосування За інформацією Державного реєстру виборців, до другого туру президентських виборів 8077 виборців, які зареєстровані в Сумській області, тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси.

Водночас, на Сумщині забезпечили своє право волеявиявлення 3025 жителів інших регіонів. Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

До другого туру виборів Президента України, які відбудуться 21 квітня 2019 року, процедурою зміни місця голосування скористалися 325 604 виборці, 8077 із яких зареєстровані на Сумщині. В межах самої області 3575 осіб змінили виборчі адреси.

Найбільше жителів Сумської області голосуватимуть в м.Київ (1677), найменше – у Чернівецькій та Кіровоградській областях (8 ).

На Вінниччині обиратимуть Президента 56 жителів Сумщини, у Волинській області – 11, в Дніпропетровській – 122, Донецькій – 54, Житомирській – 39, Закарпатській – 93, Запорізькій – 68, Івано-Франківській – 14, Київській – 591, Луганській — 44, Львівській – 182, Миколаївській – 55, Одеській – 145, Полтавській – 220, Рівненській – 15, Тернопільській – 9, Харківській –612, Херсонській – 56, Хмельницькій — 124, Черкаській – 87, Чернігівській – 148 та у закордонному виборчому окрузі – 64.

В той же час змінили місце голосування на Сумську область 3025 жителів інших регіонів. Це громадяни України з Автономної Республіки Крим (25), Вінницької (45), Волинської (22), Дніпропетровської (120), Донецької (528), Житомирської (70), Закарпатської (14), Запорізької (66), Івано-Франківської (34), Київської (149), Кіровоградської (49), Луганської (377), Львівської (49), Миколаївської (27), Одеської (45), Полтавської (279), Рівненської (23), Тернопільської (10), Харківської (306), Херсонської (36), Хмельницької (66)Черкаської (112), Чернівецької (9), Чернігівської (233) областей, міст Києва (308) та Севастополя (16), а також із закордонного виборчого округу (7).

Для порівняння, до першого туру президентських виборів тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси 7712 виборців із Сумщини (на 365 менше ніж до другого туру), натомість на Сумщині можливість волевиявлення забезпечили собі 2093 мешканці інших регіонів України, зокрема й з-за кордону (на 932 менше ніж до другого туру). Як повідомляє ОПОРА, загальна кількість громадян України, які змінили місце голосування для участі у другому турі виборів, майже на 10 тисяч перевищила кількість людей, які пройшли цю процедуру до першого туру

У ч. 1-2 ст. 35–1 Закону України «Про вибори Президента України» зазначено, що кожен виборець має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців». Порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси встановлюється Центральною виборчою комісією.

Радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба зазначає: «Перед повторним голосуванням на зміну місця голосування у виборців було практично тиждень часу. Бачимо що участь у голосуванні є важливою для виборців, які попри значні черги, таки пройшли процедуру та внесені до списку за місцем свого фактичного перебування».