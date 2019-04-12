Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50174

На Сумщині більше 8 тисяч виборців змінили місце голосування

За інформацією Державного реєстру виборців, до другого туру президентських виборів 8077 виборців, які зареєстровані в Сумській області, тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси.

Водночас, на Сумщині забезпечили своє право волеявиявлення 3025 жителів інших регіонів. Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

До другого туру виборів Президента України, які відбудуться 21 квітня 2019 року, процедурою зміни місця голосування скористалися 325 604 виборці, 8077 із яких зареєстровані на Сумщині. В межах самої області 3575 осіб змінили виборчі адреси.

Найбільше жителів Сумської області голосуватимуть в м.Київ (1677), найменше – у Чернівецькій та Кіровоградській областях (8 ).

На Вінниччині обиратимуть Президента 56 жителів Сумщини, у Волинській області – 11, в Дніпропетровській – 122, Донецькій – 54, Житомирській – 39, Закарпатській – 93, Запорізькій – 68, Івано-Франківській – 14, Київській – 591, Луганській — 44, Львівській – 182, Миколаївській – 55, Одеській – 145, Полтавській – 220, Рівненській – 15, Тернопільській – 9, Харківській –612, Херсонській – 56, Хмельницькій — 124, Черкаській – 87, Чернігівській – 148 та у закордонному виборчому окрузі – 64.

В той же час змінили місце голосування на Сумську область 3025 жителів інших регіонів. Це громадяни України з Автономної Республіки Крим (25), Вінницької (45), Волинської (22), Дніпропетровської (120), Донецької (528), Житомирської (70), Закарпатської (14), Запорізької (66), Івано-Франківської (34), Київської (149), Кіровоградської (49), Луганської (377), Львівської (49), Миколаївської (27), Одеської (45), Полтавської (279), Рівненської (23), Тернопільської (10), Харківської (306), Херсонської (36), Хмельницької (66)Черкаської (112), Чернівецької (9), Чернігівської (233) областей, міст Києва (308) та Севастополя (16), а також із закордонного виборчого округу (7).

Для порівняння, до першого туру президентських виборів тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси 7712 виборців із Сумщини (на 365 менше ніж до другого туру), натомість на Сумщині можливість волевиявлення забезпечили собі 2093 мешканці інших регіонів України, зокрема й з-за кордону (на 932 менше ніж до другого туру). Як повідомляє ОПОРА, загальна кількість громадян України, які змінили місце голосування для участі у другому турі виборів, майже на 10 тисяч перевищила кількість людей, які пройшли цю процедуру до першого туру

У ч. 1-2 ст. 35–1 Закону України «Про вибори Президента України» зазначено, що кожен виборець має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців». Порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси встановлюється Центральною виборчою комісією.

Радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба зазначає: «Перед повторним голосуванням на зміну місця голосування у виборців було практично тиждень часу. Бачимо що участь у голосуванні є важливою для виборців, які попри значні черги, таки пройшли процедуру та внесені до списку за місцем свого фактичного перебування».

Политика Выборы
view counter

По тематике

Сегодня 17:19

В Сумах подкупали избирателей продуктовыми наборами?

Информация о возможном подкупе избирателей в Сумах своего подтверждения не нашла...

Сегодня 14:19

Выборы-2019: на Сумщине полиция зарегистрировала 40 сообщений о возможных нарушениях

Полиция Сумщины реагирует на все сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства....

Полиция Сумщины напоминает: в «день тишины» запрещена любая агитация
Сегодня 13:17

Полиция Сумщины напоминает: в «день тишины» запрещена любая агитация

Действующим законодательством предусмотрено, что в день накануне выборов, в так называемый «день тишины», запрещены любые агитационные мероприятия, размещение в СМИ...

Сегодня 08:51

Во время II тура выборов президента Украины Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику

В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....

15.04.2019 18:57

На Сумщине не хватает людей в избиркомах

Центральная избирательная комиссия просит граждан участвовать в работе участковых избирательных комиссий, поскольку в 33 территориальных избирательных округах они недоукомплектованы....

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
17.04.2019 14:47
В Сумах появилась новая «достопримечательность»
Сегодня 18:26
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:56
На Сумщині більше 8 тисяч виборців змінили місце голосування
Сегодня 17:50
Юна сумська художниця перемогла у всеукраїнському конкурсі
Сегодня 17:33
В Сумах подкупали избирателей продуктовыми наборами?
Сегодня 17:19
На Сумщине открыли центр современных агроисследований
Сегодня 16:52
«Сумчанка» стартовала в Англии с разгрома
Сегодня 16:41
Сумские копы оперативно разыскали водителя, который совершил ДТП, и покинул место аварии
Сегодня 16:15
В Ахтырке пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео)
Сегодня 15:54
В городском парке сумчан поджидает неожиданная опасность
Сегодня 15:40
На Сумщине накрыли конвертационный центр на 180 миллионов
Сегодня 15:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.