В Сумах ищут волонтеров на «Ночь музеев»

Что: общегородской фестиваль «Ночь музеев».
Когда: 18 мая.
Все, что для этого нужно - заполнить анкету по ссылке: https://clck.ru/FgmFC.
Важно: при отборе волонтеров в приоритете будут лица, достигшие совершеннолетия (18+), из-за вечернего времени проведения мероприятия.
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