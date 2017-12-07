В Сумах ищут волонтеров на «Ночь музеев» Если Вы активны, любите Сумы и хотите присоединиться к ежегодному фестивалю «Ночь музеев», то эта информация для Вас.

Что: общегородской фестиваль «Ночь музеев».

Когда: 18 мая.

Все, что для этого нужно - заполнить анкету по ссылке: https://clck.ru/FgmFC.

Важно: при отборе волонтеров в приоритете будут лица, достигшие совершеннолетия (18+), из-за вечернего времени проведения мероприятия.