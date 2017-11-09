Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Александр Титаренко.
«В Сумах появилась новая достопримечательность ?!! - называется «провалъ», - написал он.
Напомним: Сквер влюбленных создали в 2012 году перед выборами в Верховную Раду. Спонсором вступил тогдашний ректор УАБД Анатолий Епифанов. Однако сразу после выборов, которые он проиграл Олегу Медунице, сквером перестали заниматься. Та же участь постигла и аллею Олимпийской славы возле манежа СумГУ, также созданную перед выборами. Уже прошло 5 лет после победы сестер Семеренко на Олимпийских играх, однако они так и не удостоились своих олимпийских лайтбоксов.
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