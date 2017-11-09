Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:261

В Сумах появилась новая «достопримечательность»

В результате подтопления в Сумах образовался провал в Сквере влюбленных за Троицким мостом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Александр Титаренко.

«В Сумах появилась новая достопримечательность ?!! - называется «провалъ», - написал он.

Напомним: Сквер влюбленных создали в 2012 году перед выборами в Верховную Раду. Спонсором вступил тогдашний ректор УАБД Анатолий Епифанов. Однако сразу после выборов, которые он проиграл Олегу Медунице, сквером перестали заниматься. Та же участь постигла и аллею Олимпийской славы возле манежа СумГУ, также созданную перед выборами. Уже прошло 5 лет после победы сестер Семеренко на Олимпийских играх, однако они так и не удостоились своих олимпийских лайтбоксов.

Общество Дырища ЖКХ Провал Сквер влюбленных
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На сумском рынке киоск провалился под землю
14.03.2019 16:23

На сумском рынке киоск провалился под землю

Сегодня, 14 марта, произошел порыв железобетонного коллектора диаметром 600 мм на территории рынка СКД. Аварийная ситуация привела к провалу временного...

23.04.2018 10:23

На Сумщине на дороге образовался 3-метровый провал (видео)

В Великописаревском районе на дороге образовался огромный провал...

Дырища ЖКХ: в Сумах ждут трагедии, чтобы убрать аварийную плиту? (фото)
25.11.2017 16:22

Дырища ЖКХ: в Сумах ждут трагедии, чтобы убрать аварийную плиту? (фото)

Сумчанин Константин Карих написал в фейсбуке о потенциально аварийной ситуации в его доме, которую игнорируют все....

Дырища ЖКХ: в Сумах машина ушла под асфальт (видео)
13.11.2017 16:35

Дырища ЖКХ: в Сумах машина ушла под асфальт (видео)

Сегодня, 13 ноября, около 12.00 во дворе на пр. Лушпы, 11 легковушка провалилась в яму, оставленную коммунальщиками после порыва водопровода....

Дырища ЖКХ: сумчанка показала разруху в центре города
09.11.2017 13:01

Дырища ЖКХ: сумчанка показала разруху в центре города

Сумчанка Виктория Левенец обратила внимание на состояние сквера на ул. Набережная р. Стрелка за МакДональдсом....

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
17.04.2019 14:47
В Сумах появилась новая «достопримечательность»
Сегодня 18:26
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:56
На Сумщині більше 8 тисяч виборців змінили місце голосування
Сегодня 17:50
Юна сумська художниця перемогла у всеукраїнському конкурсі
Сегодня 17:33
В Сумах подкупали избирателей продуктовыми наборами?
Сегодня 17:19
На Сумщине открыли центр современных агроисследований
Сегодня 16:52
«Сумчанка» стартовала в Англии с разгрома
Сегодня 16:41
Сумские копы оперативно разыскали водителя, который совершил ДТП, и покинул место аварии
Сегодня 16:15
В Ахтырке пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео)
Сегодня 15:54
В городском парке сумчан поджидает неожиданная опасность
Сегодня 15:40
На Сумщине накрыли конвертационный центр на 180 миллионов
Сегодня 15:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.