Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:2790

Сегодня сумские футзалисты сыграют первый полуфинал (трансляция)

Сегодня, 20 апреля, пройдет первый полуфинальный матч чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

В Ивано-Франковске местный «Ураган-2-КВФ» будет принимать сумской «Food Centre-СумДУ». Начало игры в 12.00.

В регулярном чемпионате команды сыграли лишь раз. На выезде сумчане праздновали победу 4:2, в Сумы ивано-франковцы не доехали и им было засчитано техническое поражение.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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