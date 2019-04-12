Сегодня сумские футзалисты сыграют первый полуфинал (трансляция)

В Ивано-Франковске местный «Ураган-2-КВФ» будет принимать сумской «Food Centre-СумДУ». Начало игры в 12.00.
В регулярном чемпионате команды сыграли лишь раз. На выезде сумчане праздновали победу 4:2, в Сумы ивано-франковцы не доехали и им было засчитано техническое поражение.
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