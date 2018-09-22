Сумчане удачно стартовали на чемпионате Европы по сумо

В первый день соревнований сборная Украины завоевала «серебро» в команде. Сумчане Александр Урсаки (115 кг) и Максим Цыбульняк (85 кг) - бронзовые призёры.
Подготовил спортсменов тренер Сергей Хекало.
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