«Сумчанка» снова разгромно проиграла в Англии В Рочестере (Англия) продолжается розыгрыш кубка европейских чемпионов среди женщин в дивизионе Трофи.

В нем принимает участие и чемпион Украины МСК «Сумчанка». После вчерашнего разгрома от чемпионок Испании Club Campo de Madrid со счетом 0:5 сегодня наши уступили с еще более крупным счетом чемпиону Бельгии Waterloo Ducks HC 0:8

Завтра наши сыграют с «Викторией» из Смолевичей (Беларусь).