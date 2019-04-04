«Сумчанка» снова разгромно проиграла в Англии

В нем принимает участие и чемпион Украины МСК «Сумчанка». После вчерашнего разгрома от чемпионок Испании Club Campo de Madrid со счетом 0:5 сегодня наши уступили с еще более крупным счетом чемпиону Бельгии Waterloo Ducks HC 0:8
Завтра наши сыграют с «Викторией» из Смолевичей (Беларусь).
Сегодня, 19 апреля, в Рочестере (Англия) начался розыгрыш кубка европейских чемпионов среди женщин в дивизионе Трофи....
19-22 апреля в Рочестере, Англия пройдет Кубок европейских чемпионов Трофи среди женских команд....
В Барановичах (Беларусь) продолжается VI Международный турнир среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество»....
Сегодня, 5 апреля, в Барановичах – третий день VI Международного турнира среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество»....
Сегодня, 4 апреля, в Барановичах прошел второй день VI Международного турнира среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество»....