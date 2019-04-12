Сумские футзалисты проиграли в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске местный «Ураган-2-КВФ» принимал сумской «Food Centre-СумДУ».
К сожалению, игра завершилась уверенной победой хозяев площадки 6:2.
«Ураган-2» — «Food Centre-СумДУ» — 6:2
«Ураган-2»: Левандивский, Коробка, Негела, Сенюк, Завертанный, Меденец, Сорокин, Петросюк, Дичук, Масевич, Британ, Моспан, Сторожук — Гуйван.
«Food Centre-СумДУ»: Козаченко (Петухов) — Острога, Велиев, Мороз, Мысловский, Зеленский, Сорока, Прощенко, Игумнов, Катеринин.
Голы: Масевич, 6, Петросюк, 16, Завертанный, 22, Сторожук, 28, Моспан, 34, 40 — Сорока, 24, Игумнов, 24
Предупреждения: Сенюк, 12, Завертанный, 26, Моспан, 27 — Зеленский, 27, Прощенко, 37.
Ответный матч пройдет уже во вторник, 23 апреля, в Сумах.
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