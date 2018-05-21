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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские гиревики отличились на чемпионате Украины

19-20 апреля в Киеве проходил чемпионат Украины по гиревому спорту среди юниоров и взрослых и Всеукраинские соревнования ветеранов памяти М.М. Баки.

Команду Сумской области представляли 5 спортсменов. Тростянчанин Андрей Горовой в двоеборье стал чемпионом среди юниоров и бронзовым призером среди взрослых, в длинном цикле – 2-ым среди юниоров и среди взрослых.

В своих возрастных и весовых категориях ветераны также не остались без призов. Виталий Черкашин (Тростянец) завоевал первое место в двоеборье и в длинном цикле, Сергей Синянский (Великая Писаревка) - также два первых места, Виктор Калашник (Сумы) – 3-е место в двоеборье, Виталий Хочин (Сумы) – 2-ое место в двоеборье.

Спорт Гиревой спорт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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