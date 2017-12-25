На Сумщині пройдуть вибори в ОТГ Центральна виборча комісія призначила перші вибори депутатів та голів в Білопільській (Білопільський район), Путивльській (Путивльський район), Річківській (Білопільський район) та Синівській (Липоводолинський район) об’єднаних територіальних громадах на 30 червня 2019 року.

Також на цю дату призначено вибори додаткові вибори депутатів в Краснопільській (Тур'я) та Миколаївській (Кровне) ОТГ.

Загалом по Україні перші вибори в ОТГ 30 червня 2019 року пройдуть в 65 об'єднаних територіальних громадах, ще в 30 ОТГ пройдуть додаткові вибори депутатів пов’язані з приєднанням сільських та селищних рад до вже існуючих громад.

Перші вибори голів і депутатів рад об’єднаних територіальних громад:

1) Білопільська міська ОТГ: Білопільська міська рада (Білопілля, Коваленки, Перемога, Сохани), Нововирківська сільська рада (Нові Вирки, Бабаківка, Старі Вирки), Іскрисківщинська сільська рада (Іскрисківщина, Безсалівка, Нескучне, Рогізне, Соляники), Ободівська сільська рада (Ободи, Дігтярне, Макіївка), Павлівська сільська рада (Павлівка, Волфине, Катеринівка, Кисла Дубина, Мелячиха, Мирлоги, Шпиль), Рижівська сільська рада (Рижівка, Атинське, Будки, Голишівське, Стукалівка);

2) Путивльська міська ОТГ: Путивльська міська рада (Путивль), Бобинська сільська рада (Бобине, Пищикове, Плахівка, Товченикове), Веселівська сільська рада (Веселе, Шулешівка), Волокитинська сільська рада (Волокитине, Кочерги, Кубареве, Щербинівка), В'язенська сільська рада (В'язенка, Вегерівка, В'ятка, Котівка, Окіп, Роща, Ховзівка), Зінівська сільська рада (Зінове, Білогалиця, Курдюмове, Латишівка, Пересипки, Пішкове, Сонцеве, Харівка, Щекине), Козаченська сільська рада (Козаче, Малушине, Сімейкине), Октябрська сільська рада (Зарічне, Корольки, Скуносове), Рев'якинська сільська рада (Рев'якине, Мишутине), Сафонівська сільська рада (Сафонівка, Зозулине, Кардаші, Красне, Пруди, Селезнівка, Спадщина), Стрільниківська сільська рада (Стрільники, Кагань, Ротівка), Чорнобривкинська сільська рада (Чорнобривкине, Голубкове, Іллінське, Плотникове, Суворове, Трудове), Яцинська сільська рада (Яцине, Іванівське, Нова Шарпівка, Стара Шарпівка);

3) Річківська сільська ОТГ: Річківська сільська рада (Річки, Баїха), Вирівська сільська рада (Вири, Барило, Білани, Головачі, Кравченкове), Горобівська сільська рада (Горобівка, Безсокирне, Біловишневе, Зарічне, Максимівщина, Омельченки), Коршачинська сільська рада (Коршачина, Амбари, Зелене, Синяк);

4) Синівська сільська ОТГ: Синівська сільська рада (Синівка, Довжик), Капустинська сільська рада (Капустинці, Гришки, Клюси, Тарасенки), Підставська сільська рада (Підставки, Мельники, Слобідка), Подільківська сільська рада (Подільки, Велика Лука, Весела Долина, Коломійцева Долина, Потопиха).

Додаткові вибори депутатів об’єднаних територіальних громад:

1) Краснопільська селищна ОТГ: Тур’янська сільська рада (Мар'їне, Миропільське, Проходи, Тур'я);

2) Миколаївська сільська ОТГ: Кровненська сільська рада (Кровне, Руднівка).