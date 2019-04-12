Сумские аматоры продолжают побеждать

В группе 2 обе команды, представляющие Сумщину, победили своих соперников.
Действующий чемпион Украины николаевская «Виктория» играла в гостях против лидера группы «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины и минимально победила благодаря голу Кузьмина – 0:1.
Чемпион Сумщины «Альянс» из Липовой Долины дома вырвал победу у «Агродима» из Бахмача Черниговской области 2:1 благодаря голам Пикуля и Шарая.
Остальные игры:
Диназ (Вышгород) - Факел (Липовец) - 6:0
Авангард (Корюковка) - Авангард (Бзив) - 0: 0
МФК Первомайск - ФК Рубикон-Вишневое - 3:1
Чайка (Вышгород) - Олимпик (Кропивницкий) - 2:3
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