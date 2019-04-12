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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:28152

Сумские аматоры продолжают побеждать

20 апреля прошли игры 17-го тура чемпионата Украины по футболу серди аматоров.

В группе 2 обе команды, представляющие Сумщину, победили своих соперников.

Действующий чемпион Украины николаевская «Виктория» играла в гостях против лидера группы «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины и минимально победила благодаря голу Кузьмина – 0:1.

Чемпион Сумщины «Альянс» из Липовой Долины дома вырвал победу у «Агродима» из Бахмача Черниговской области 2:1 благодаря голам Пикуля и Шарая.

Остальные игры:

Диназ (Вышгород) - Факел (Липовец) - 6:0

Авангард (Корюковка) - Авангард (Бзив) - 0: 0

МФК Первомайск - ФК Рубикон-Вишневое - 3:1

Чайка (Вышгород) - Олимпик (Кропивницкий) - 2:3

После 17-го тура лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 44 очка, на 2 меньше у «Виктории», на 10 – у «Альянса»…

Спорт Альянс Липовая Долина Виктория Николаевка Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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