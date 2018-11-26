Сумчанин выиграл кубок Украины по бодибилдингу

В этот день соревновались шестеро спортсменов Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса из заявленных 10-ти.
Лучшими в своих категориях стали:
- Зимогляд Юрий - 1 место (категория классик физик);
- Мохнар Владислав - 3 место (мужчины юниоры физик);
- Прокопченко Виктория - 6 место, финалистка (бодифитнес до 168 см.);
- Гусева Алина - 6 место, финалистка (бодифитнес до 163 см.)
Одного места не хватило до финальной шестерки Шевченко Виктории, которая заняла 7-ю строчку в категории бодифитнес до 163 см.
Сегодня, 21 апреля, турнир продолжится.
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