Сумчанин выиграл кубок Украины по бодибилдингу 20 апреля в Ровно закончился первый день соревнований Кубка Украины - 2019 по бодибилдингу и фитнесу ФББУ / IFBB.

В этот день соревновались шестеро спортсменов Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса из заявленных 10-ти. Лучшими в своих категориях стали: - Зимогляд Юрий - 1 место (категория классик физик); - Мохнар Владислав - 3 место (мужчины юниоры физик); - Прокопченко Виктория - 6 место, финалистка (бодифитнес до 168 см.); - Гусева Алина - 6 место, финалистка (бодифитнес до 163 см.) Одного места не хватило до финальной шестерки Шевченко Виктории, которая заняла 7-ю строчку в категории бодифитнес до 163 см. Сегодня, 21 апреля, турнир продолжится.