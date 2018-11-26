Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09390

Сумчанин выиграл кубок Украины по бодибилдингу

20 апреля в Ровно закончился первый день соревнований Кубка Украины - 2019 по бодибилдингу и фитнесу ФББУ / IFBB.

В этот день соревновались шестеро спортсменов Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса из заявленных 10-ти.

Лучшими в своих категориях стали:

- Зимогляд Юрий - 1 место (категория классик физик);

- Мохнар Владислав - 3 место (мужчины юниоры физик);

- Прокопченко Виктория - 6 место, финалистка (бодифитнес до 168 см.);

- Гусева Алина - 6 место, финалистка (бодифитнес до 163 см.)

Одного места не хватило до финальной шестерки Шевченко Виктории, которая заняла 7-ю строчку в категории бодифитнес до 163 см.

Сегодня, 21 апреля, турнир продолжится.

Спорт Бодибилдинг Юрий Зимогляд
view counter

По тематике

Уик-энд сумских бодибилдеров
17.04.2019 09:42

Уик-энд сумских бодибилдеров

На выходных представители Сумской областной Федерации бодибилдинга и фитнеса поучаствовали сразу в двух турнирах....

Сумчанин выиграл кубок Киева по бодибилдингу
07.04.2019 16:40

Сумчанин выиграл кубок Киева по бодибилдингу

Сегодня, 7 апреля, в столице прошел открытый кубок Киева по бодибилдингу....

Как сумчанки открыли весенний сезон бодибилдинга
31.03.2019 19:34

Как сумчанки открыли весенний сезон бодибилдинга

30 марта Открытым кубком города Черкассы состоялось открытие весеннего соревновательного сезона по бодибилдингу и фитнесу – 2019 от ФББУ/IFBB....

Сумчанка выиграла турнир бодибилдеров в Германии
29.11.2018 17:06

Сумчанка выиграла турнир бодибилдеров в Германии

24 ноября в Гамбурге прошел турнир «MR & MS UNIVERSE» по версии NAC....

Сумчане отличились на конкурсе «Мистер и мисс Вселенная»
26.11.2018 12:22

Сумчане отличились на конкурсе «Мистер и мисс Вселенная»

На выходных в португальском Эшториле проходил самый престижный чемпионат по версии WABBA «Mr & Miss Universe 2018»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.