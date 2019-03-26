Сумские ходоки удачно выступили на Балканах 20 апреля в Александрополисе (Греция) прошел чемпионат ассоциации Балканских легкоатлетических федерацией по спортивной ходьбе.

Команда Украины завоевала три медали 3медали (2 серебра и 1 бронзу). Оба серебра на счету сумчан: на 10-километровой дистанции среди юниоров у Игоря Гончаренко – 44 мин. 40 с, у юношей – у Николая Рущака – 44:25 (оба воспитанники тренеров Шелест А.П. и Л.Г.). Оба показали личные рекорды на дистанции. Кроме того, 6-ое место у Ткач Алины – 52:06 (тренеры Мирошриченко С.А. и О.М.).