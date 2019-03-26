Сумские ходоки удачно выступили на Балканах

Команда Украины завоевала три медали 3медали (2 серебра и 1 бронзу). Оба серебра на счету сумчан: на 10-километровой дистанции среди юниоров у Игоря Гончаренко – 44 мин. 40 с, у юношей – у Николая Рущака – 44:25 (оба воспитанники тренеров Шелест А.П. и Л.Г.). Оба показали личные рекорды на дистанции. Кроме того, 6-ое место у Ткач Алины – 52:06 (тренеры Мирошриченко С.А. и О.М.).
18-20 апреля в Каменце-Подольском проходи Всеукраинские соревнования по метаниям в честь олимпийских чемпионов Ф.Мельник и А.Бондарчука....
Сегодня, 7 апреля, в Киеве прошел 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2019....
Сегодня, 6 апреля, в Португалии прошли соревнования серии IAAF Race Walking Challenge в Рио-Майор....
24-30 марта в г. Торунь (Польша) состоялся чемпионат мира по легкой атлетике в помещении категории Мастерс....
24 марта в Харькове проходил традиционный Харьковский полумарафон....