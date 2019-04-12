Второй тур выборов на Сумщине (обновляется) Сегодня, 21 апреля, в Украине и на Сумщине проходит второй тур выборов президента Украины.

На Сумщине выборы начались вовремя и без нарушений

На территории области созданы 1000 избирательных участков. Все они сегодня начали работу вовремя, в 8:00.

Правоохранители призывают граждан быть сознательными и ответственными, не нарушать общественный порядок на избирательных участках, а при обнаружении каких-либо правонарушений, сообщать об этом по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

На Сумщине зафиксировали выдачу бюллетеня одним членом комиссии

На избирательном участке №590028 в с. Москаленки Белопольского района наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал факт выдачи избирателю бюллетеня одним членом комиссии.

Двое других членов комиссии наблюдали за этим процессом. Наблюдательница сделала замечание по поводу этого. Ей объяснили, что две группы по 3 члена УИК ушли с урнами к гражданам, которые голосуют на дому. На участке осталось 6 членов комиссии, пишет ОПОРА.

Состав этой УИК - 12 членов комиссии. Всего на участке зарегистрировано 315 избирателей.

«Во время первого тура выборов выдача бюллетеней одним членом комиссии вместо двух, как это предусмотрено законодательством, было самым распространенным нарушением в работе УИК. По нашему мнению, это вопрос компетенции и профессионализма членов комиссий. Хотим призвать все комиссии не нарушать избирательное законодательство», - отметила в комментарии координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Сумской области Ирина Стегний.

Согласно ч.1 ст. 76 Закона Украины «О выборах Президента Украины» при проведении голосования на избирательном участке два члена участковой избирательной комиссии предоставляют избирателю возможность проголосовать: один член участковой избирательной комиссии при предъявлении избирателем одного из документов, указанных в части второй статьи 2 настоящего Закона, и наличии избирателя в список избирателей на соответствующем избирательном участке предоставляет избирателю список для подписи; второй член участковой избирательной комиссии в указанном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня вписывает свою фамилию, инициалы, расписывается и проставляет номер, под которым избиратель внесен в список избирателей на участки. Избиратель расписывается за получение избирательного бюллетеня в списке избирателей и на определенном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня. После этого член избирательной комиссии отделяет от избирательного бюллетеня контрольный талон и выдает избирателю избирательный бюллетень.

В Конотопе голосуют за Ляшко (фото)

Представитель Радикальной партии Олега Ляшко в Конотопе Спартак Сергиенко испортил бюллетень на выборах президента Украины, написав на нем «ЛЯШКО».

Фото он обнародовал в Фейсбуке. «Я свій вибір щойно зробив. А ти?!» - написал радикал.

Каждый шестой на Сумщине уже проголосовал

16,6% жителей Сумщины уже проголосовали.

Процесс голосования на Сумщине продолжается. По состоянию на 11:00 явка избирателей на Сумщине составляет 16,6%. В первом туре на данный момент проголосовало только 14,3% избирателей, сообщает Сумская ОГА.

Наибольшее количество избирателей уже отдали свои голоса в г. Глухов (22,4%), Липоводолинском (22,8%), Глуховском (20,4%), Лебединском (20,1%) районах.

Наименьшая явка избирателей на участках - в городах Сумы (15%) и Конотоп (14,8%), в Конотопском (12,6%), Шосткинском (14,8%), Кролевецком (15%), Белопольском (15,1%), Середина-Будском (15,6%) и Ямпольском (15,7%) районах.

Значительных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.