В Сумах к Пасхе провели турнир по шахматам

В соревнованиях приняли участие 30 шахматистов разного возраста - от ветеранов до самых юных. В борьбе за награды среди мужчин победителем стал Владимир Федченко с результатом 6,5 очков. Второе и третье место за Вячеславом Немыкиным и Александром Маликовым. Среди ветеранов лучшие результаты у Николая Семенова и Владимира Савченко. Среди женщин на верху таблицы Виктория Северина. Среди юниоров в лидерах Владислав Гай и Михаил Лемешенко, а среди школьников - Алексей Ольштынский.
14 апреля закончился открытый командный чемпионат г.Сумы среди школьников....
6 апреля в Доме советов на площади Независимости прошел розыгрыш кубка главы Сумской облгосадминистрации по быстрым шахматам....
Сегодня, 24 марта, в Сумах закончился областной командный турнир среди шахматистов ДЮСШ, клубов и кружков....
12-17 марта в клубе «Интеллект» СумГУ проходил чемпионат области по классическим шахматам....
10 марта года в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся пятый чемпионат Сумской области по интеллектуальным видам спорта (шахматы и шашки 64)....