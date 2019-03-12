В Сумах к Пасхе провели турнир по шахматам 20 апреля в клубе «Интеллект» СумГУ Федерация шахмат Сумской области при поддержке управления молодежи и спорта ОГА провела турнир по быстрым шахматам, посвященный Пасхе.

В соревнованиях приняли участие 30 шахматистов разного возраста - от ветеранов до самых юных. В борьбе за награды среди мужчин победителем стал Владимир Федченко с результатом 6,5 очков. Второе и третье место за Вячеславом Немыкиным и Александром Маликовым. Среди ветеранов лучшие результаты у Николая Семенова и Владимира Савченко. Среди женщин на верху таблицы Виктория Северина. Среди юниоров в лидерах Владислав Гай и Михаил Лемешенко, а среди школьников - Алексей Ольштынский.