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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах к Пасхе провели турнир по шахматам

20 апреля в клубе «Интеллект» СумГУ Федерация шахмат Сумской области при поддержке управления молодежи и спорта ОГА провела турнир по быстрым шахматам, посвященный Пасхе.

В соревнованиях приняли участие 30 шахматистов разного возраста - от ветеранов до самых юных. В борьбе за награды среди мужчин победителем стал Владимир Федченко с результатом 6,5 очков. Второе и третье место за Вячеславом Немыкиным и Александром Маликовым. Среди ветеранов лучшие результаты у Николая Семенова и Владимира Савченко. Среди женщин на верху таблицы Виктория Северина. Среди юниоров в лидерах Владислав Гай и Михаил Лемешенко, а среди школьников - Алексей Ольштынский.

Спорт Шахматы
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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