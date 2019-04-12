На Сумщине зафиксировали выдачу бюллетеня одним членом комиссии На избирательном участке №590028 в с. Москаленки Белопольского района наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал факт выдачи избирателю бюллетеня одним членом комиссии.

Двое других членов комиссии наблюдали за этим процессом. Наблюдательница сделала замечание по поводу этого. Ей объяснили, что две группы по 3 члена УИК ушли с урнами к гражданам, которые голосуют на дому. На участке осталось 6 членов комиссии, пишет ОПОРА.

Состав этой УИК - 12 членов комиссии. Всего на участке зарегистрировано 315 избирателей.

«Во время первого тура выборов выдача бюллетеней одним членом комиссии вместо двух, как это предусмотрено законодательством, было самым распространенным нарушением в работе УИК. По нашему мнению, это вопрос компетенции и профессионализма членов комиссий. Хотим призвать все комиссии не нарушать избирательное законодательство», - отметила в комментарии координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Сумской области Ирина Стегний.

Согласно ч.1 ст. 76 Закона Украины «О выборах Президента Украины» при проведении голосования на избирательном участке два члена участковой избирательной комиссии предоставляют избирателю возможность проголосовать: один член участковой избирательной комиссии при предъявлении избирателем одного из документов, указанных в части второй статьи 2 настоящего Закона, и наличии избирателя в список избирателей на соответствующем избирательном участке предоставляет избирателю список для подписи; второй член участковой избирательной комиссии в указанном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня вписывает свою фамилию, инициалы, расписывается и проставляет номер, под которым избиратель внесен в список избирателей на участки. Избиратель расписывается за получение избирательного бюллетеня в списке избирателей и на определенном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня. После этого член избирательной комиссии отделяет от избирательного бюллетеня контрольный талон и выдает избирателю избирательный бюллетень.