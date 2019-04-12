На Сумщине зафиксировали выдачу бюллетеня одним членом комиссии

Двое других членов комиссии наблюдали за этим процессом. Наблюдательница сделала замечание по поводу этого. Ей объяснили, что две группы по 3 члена УИК ушли с урнами к гражданам, которые голосуют на дому. На участке осталось 6 членов комиссии, пишет ОПОРА.
Состав этой УИК - 12 членов комиссии. Всего на участке зарегистрировано 315 избирателей.
«Во время первого тура выборов выдача бюллетеней одним членом комиссии вместо двух, как это предусмотрено законодательством, было самым распространенным нарушением в работе УИК. По нашему мнению, это вопрос компетенции и профессионализма членов комиссий. Хотим призвать все комиссии не нарушать избирательное законодательство», - отметила в комментарии координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Сумской области Ирина Стегний.
Согласно ч.1 ст. 76 Закона Украины «О выборах Президента Украины» при проведении голосования на избирательном участке два члена участковой избирательной комиссии предоставляют избирателю возможность проголосовать: один член участковой избирательной комиссии при предъявлении избирателем одного из документов, указанных в части второй статьи 2 настоящего Закона, и наличии избирателя в список избирателей на соответствующем избирательном участке предоставляет избирателю список для подписи; второй член участковой избирательной комиссии в указанном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня вписывает свою фамилию, инициалы, расписывается и проставляет номер, под которым избиратель внесен в список избирателей на участки. Избиратель расписывается за получение избирательного бюллетеня в списке избирателей и на определенном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня. После этого член избирательной комиссии отделяет от избирательного бюллетеня контрольный талон и выдает избирателю избирательный бюллетень.
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