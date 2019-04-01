На Сумщине мужчину задушили и сожгли в собственном доме В одном из сел Сумской области мужчину убили, а потом сожгли в собственном доме.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы. Тело мужчины, 1982 года рождения, обнаружили в его доме. Труп обгорел, однако экспертам удалось обнаружить следы от удушения. Также в доме обнаружены несколько мест поджога. Начато досудебное расследование по ст.115 УК (умышленное убийство).