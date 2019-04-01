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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05290

На Сумщине мужчину задушили и сожгли в собственном доме

В одном из сел Сумской области мужчину убили, а потом сожгли в собственном доме.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело мужчины, 1982 года рождения, обнаружили в его доме. Труп обгорел, однако экспертам удалось обнаружить следы от удушения. Также в доме обнаружены несколько мест поджога.

Начато досудебное расследование по ст.115 УК (умышленное убийство).

Право Убийство
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