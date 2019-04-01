На Сумщине мужчину задушили и сожгли в собственном доме

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
Тело мужчины, 1982 года рождения, обнаружили в его доме. Труп обгорел, однако экспертам удалось обнаружить следы от удушения. Также в доме обнаружены несколько мест поджога.
Начато досудебное расследование по ст.115 УК (умышленное убийство).
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