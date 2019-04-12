Полиция Сумщины предостерегает граждан от нарушений избирательного законодательства Правоохранители призывают граждан воздерживаться от совершения каких-либо противоправных действий, которые можно квалифицировать как нарушение избирательного законодательства.

И напоминают, что запрет касается выноса за пределы участка, фото- и видеофиксации избирательных бюллетеней, их порчи и порчи урн, любых действий, нарушающих работу избирательных комиссий и мешающих голосованию других избирателей и т.п.

Также полицейские просят жителей области воздержаться от любого обнародования в соцсетях результатов их собственного волеизъявления - пусть Ваши предпочтения остаются при вас, и дайте возможность другим гражданам сделать их собственный выбор без влияния каких-либо внешних факторов.

Правоохранители также напоминают, что грубым нарушением действующего законодательства является появление граждан в нетрезвом состоянии в общественных местах, в том числе - и на избирательных участках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.