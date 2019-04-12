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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:321

На Сумщине полиция приняла 10 сообщений о нарушениях избирательного процесса

Правопорядок на избирательных участках Сумщины во время избирательного процесса обеспечивают более трех тысяч полицейских.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель начальника ГУНП в области Владимир Бабич

Работа полиции по обеспечению соблюдения законности и правопорядка во время второго тура выборов Президента проходит в усиленном режиме. Созданный и круглосуточно работает ситуационный центр, где собирается и мониторится информация о ходе избирательного процесса и криминогенную обстановку в области. Охрану общественного порядка на избирательных участках обеспечивают более трех тысяч сотрудников полиции. Им помогают 970 сотрудников ДСНС и 120 курсантов ХНУВД. Еще 400 сотрудников полиции в составе автомобильных и пешеходных нарядов обеспечивают общественный порядок на улицах населенных пунктов области.

В составе следственно-оперативных, взрыво-технических групп и групп документирования дежурят 230 полицейских.

«Сегодня мы уже зарегистрировали от граждан 10 сообщений о нарушениях избирательного процесса, - говорит заместитель начальника ГУНП Владимир Бабич. - Подавляющее их большинство касается отсутствия заявителей в списках избирателей, есть сообщения о видеосъемке (Шостка) и порчи бюллетеня (Конотоп) ».

Сейчас по всем этим фактам начаты и продолжаются соответствующие проверки. Полиция зарегистрировала 4 сообщения в Сумах, по второму Белополье и Конотопе, по первому Шостке и Краснополье.

Отдел коммуникации полиции Сумской области

Право Выборы
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