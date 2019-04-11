В Сумах разыграли чемпионат области по волейболу 20 апреля на базе спортивных залов СумГУ прошли игры финальной части областных соревнований по волейболу среди мужских команд.

Команды играли по кругу в двух подгруппах. Победители групп разыграли золотые медали, а команды, которые стали 2-ми, разыграли комплект бронзовых наград.

По итогам соревнований 1-ое место заняла команда г. Шостка, второе - г. Глухов, 3-е – г. Сумы.