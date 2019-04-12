В Сумах засомневались в целостности избирательных урн На избирательном участке № 590986 в Сумах наблюдатель ОПОРЫ усомнился в целостности двух избирательных урн.

Во время утреннего заседания участковой избирательной комиссии наблюдатель обнаружил большие щели на урнах для голосования, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о проблемах с целостностью, пишет ОПОРА.

Наблюдатель обратился к комиссии с замечанием. На момент подготовки материала эти урны для голосования не использовали.

Во время первого тура голосования на этом же участке возникла такая же проблема. Было принято решение ту урну не использовать.

На еще одном избирательном участке № 590051 в ТИО №158 в с. Анновка-Терновская на Белопольщине наблюдатели обнаружили повреждения пломбы на одной из избирательных урн. После замечания наблюдателя члены избирательной комиссии урну доопломбировали с одной стороны бумажной пломбой.

На этом же участке во время утреннего заседания комиссии ее секретарь не вела утренний протокол. В комиссии объяснили, что у них не было достаточно соответствующих бланков. После замечания наблюдателя ОПОРЫ комиссия распечатала и заполнила протокол, подкрепив его подписями печатями.

Согласно ч. 10 ст. 75 Закона Украины "О выборах Президента Украины" глава участковой избирательной комиссии на заседании комиссии перед началом голосования предоставляет для осмотра членам участковой избирательной комиссии, присутствующим кандидатам на пост Президента Украины, их доверенным лицам, официальным наблюдателям, представителям средств массовой информации поочередно все имеющиеся на избирательном участке избирательные урны. После осмотра каждой урны она пломбируется или опечатывается печатью участковой избирательной комиссии, после чего в нее опускается контрольный лист, в котором указываются номер территориального округа или обозначение, что он является зарубежным, номер избирательного участка, время его вбрасывания в избирательную урну, подписи главы, заместителя главы, секретаря и других членов участковой избирательной комиссии, кандидатов, их доверенных лиц, официальных наблюдателей, присутствующих при этом. Контрольный лист подписывается этими лицами, их подписи скрепляются печатью комиссии. После вбрасывания контрольного листа глава комиссии предоставляет для осмотра следующую избирательную урну и проводит с ней ту же процедуру. После опечатывания последней избирательной урны и вброса в нее контрольного листа и установки больших (стационарных) избирательных урн на отведенные для них места избирательный участок считается готовым к проведению голосования. Малые (переносные) избирательные урны размещаются в помещении для голосования отверстиями для бюллетеней вниз в поле зрения членов комиссии и других лиц, присутствующих на избирательном участке во время голосования в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Согласно ч. 4 ст. 75 этого же Закона участковая избирательная комиссия не ранее чем за сорок пять минут до начала голосования проводит заседание, на котором открывается сейф (металлический шкаф) с избирательными бюллетенями. Глава участковой избирательной комиссии на основании выписки из протокола окружной избирательной комиссии о передаче избирательных бюллетеней участковой избирательной комиссии или акта, указанного в части 10 статьи 73 настоящего Закона, объявляет количество избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией. Эти сведения секретарь комиссии заносит в протокол участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке.