Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35233

Сумские футзалисты поборются за финал

Во вторник, 23 апреля, в Сумах пройдет ответная игра ½ финала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

После неудачного матча на выезде подопечные Сергея Песоцкого стремятся к реваншу во встрече с молодыми «драконами».

В спорткомплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко «FoodCentre-СумДУ» примет «Ураган-2-КВФ». Начало в 17.00.

Напомним: первая игра завершилась победой ивано-франковцев 6:2.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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