Сумские футзалисты поборются за финал

После неудачного матча на выезде подопечные Сергея Песоцкого стремятся к реваншу во встрече с молодыми «драконами».
В спорткомплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко «FoodCentre-СумДУ» примет «Ураган-2-КВФ». Начало в 17.00.
Напомним: первая игра завершилась победой ивано-франковцев 6:2.
Сегодня, 20 апреля, прошел первый полуфинальный матч чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
Сегодня, 20 апреля, пройдет первый полуфинальный матч чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
Сегодня, 19 апреля, во Львове стартует финальный этап IV Регулярного чемпионата Украины по футзалу среди ветеранов «40+»....
В Сумах на базе областной детско-юношеской спортивной школы «Футбольный центр «Барса» состоялись соревнования по футзалу среди учащихся интернатных учреждений ХVII...
В финале кубка Ассоциации футзала Сумщины команда Виталия Катеринина, призвавшая на помощь сразу несколько игроков первой команды, крупно обыграла «Динамо»....