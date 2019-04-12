Сумские футзалисты поборются за финал Во вторник, 23 апреля, в Сумах пройдет ответная игра ½ финала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

После неудачного матча на выезде подопечные Сергея Песоцкого стремятся к реваншу во встрече с молодыми «драконами». В спорткомплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко «FoodCentre-СумДУ» примет «Ураган-2-КВФ». Начало в 17.00. Напомним: первая игра завершилась победой ивано-франковцев 6:2.