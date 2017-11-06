Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58868

На сумчанина упал бетонный обломок с крыши многоэтажки (фото)

Сумская полиция выясняет обстоятельства травмирования человека в центре города.

По предварительным данным, пожилой мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга вследствие падения бетонного обломка с крыши многоэтажки.

В Сумской отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица бросили камень в пожилого мужчину, который в это время сидел на скамейке под домом 2/1 по улице Харьковской.

Полицейские, которые выехали по указанному адресу, на месте происшествия застали как самого 72-летнего потерпевшего, так и двух свидетелей происшествия. Один из них, также пожилой гражданин, рассказал, что увидел потерпевшего уже тогда, когда он держался за голову и жаловался на неизвестных, которые бросаются камнями, поэтому он и вызвал полицию. Однако до приезда правоохранителей выяснилось, что на самом деле куски камня сыплются с крыши дома. Один из них прямо на глазах свидетеля пал на «козырек» подъезда и срикошетил в женщину, которая находилась рядом с потерпевшим.

Следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия, полностью исключила возможность пребывания в этот момент на крыше дома посторонних лиц.

Сейчас мужчина с травмами головы госпитализирован в больницу, о разрушении конструкций крыши сообщено в управление ЖКХ.

Право Дырища ЖКХ
view counter

По тематике

В Сумах появилась новая «достопримечательность»
19.04.2019 18:26

В Сумах появилась новая «достопримечательность»

В результате подтопления в Сумах образовался провал в Сквере влюбленных за Троицким мостом....

Дырища ЖКХ: в Сумах ждут трагедии, чтобы убрать аварийную плиту? (фото)
25.11.2017 16:22

Дырища ЖКХ: в Сумах ждут трагедии, чтобы убрать аварийную плиту? (фото)

Сумчанин Константин Карих написал в фейсбуке о потенциально аварийной ситуации в его доме, которую игнорируют все....

Дырища ЖКХ: в Сумах машина ушла под асфальт (видео)
13.11.2017 16:35

Дырища ЖКХ: в Сумах машина ушла под асфальт (видео)

Сегодня, 13 ноября, около 12.00 во дворе на пр. Лушпы, 11 легковушка провалилась в яму, оставленную коммунальщиками после порыва водопровода....

Дырища ЖКХ: сумчанка показала разруху в центре города
09.11.2017 13:01

Дырища ЖКХ: сумчанка показала разруху в центре города

Сумчанка Виктория Левенец обратила внимание на состояние сквера на ул. Набережная р. Стрелка за МакДональдсом....

06.11.2017 09:18

Дырища ЖКХ: детская поликлиника до сих пор без тепла

Сумские чиновники снова просрочили ремонт отопительной системы в доме по ул. Парковая, 1, где находятся педиатрическое отделение детской поликлиники и...

Новости

Второй тур выборов на Сумщине (обновляется)
Сегодня 08:41
На Сумщине раскрыто убийство мужчины, тело которого убийца пытался сжечь
Сегодня 15:29
На сумчанина упал бетонный обломок с крыши многоэтажки (фото)
Сегодня 14:58
Сумские футзалисты поборются за финал
Сегодня 14:35
В Сумах засомневались в целостности избирательных урн
Сегодня 14:12
В Сумах разыграли чемпионат области по волейболу
Сегодня 13:57
На Сумщине полиция приняла 10 сообщений о нарушениях избирательного процесса
Сегодня 13:32
Полиция Сумщины предостерегает граждан от нарушений избирательного законодательства
Сегодня 13:30
Каждый шестой на Сумщине уже проголосовал
Сегодня 11:50
В Конотопе голосуют за Ляшко (фото)
Сегодня 11:19
На Сумщине мужчину задушили и сожгли в собственном доме
Сегодня 11:05
На Сумщине зафиксировали выдачу бюллетеня одним членом комиссии
Сегодня 10:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.