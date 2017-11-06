На сумчанина упал бетонный обломок с крыши многоэтажки (фото) Сумская полиция выясняет обстоятельства травмирования человека в центре города.

По предварительным данным, пожилой мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга вследствие падения бетонного обломка с крыши многоэтажки.

В Сумской отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица бросили камень в пожилого мужчину, который в это время сидел на скамейке под домом 2/1 по улице Харьковской.

Полицейские, которые выехали по указанному адресу, на месте происшествия застали как самого 72-летнего потерпевшего, так и двух свидетелей происшествия. Один из них, также пожилой гражданин, рассказал, что увидел потерпевшего уже тогда, когда он держался за голову и жаловался на неизвестных, которые бросаются камнями, поэтому он и вызвал полицию. Однако до приезда правоохранителей выяснилось, что на самом деле куски камня сыплются с крыши дома. Один из них прямо на глазах свидетеля пал на «козырек» подъезда и срикошетил в женщину, которая находилась рядом с потерпевшим.

Следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия, полностью исключила возможность пребывания в этот момент на крыше дома посторонних лиц.

Сейчас мужчина с травмами головы госпитализирован в больницу, о разрушении конструкций крыши сообщено в управление ЖКХ.