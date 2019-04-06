На Сумщине раскрыто убийство мужчины, тело которого убийца пытался сжечь Ахтырской местной прокуратурой в воскресенье, 21 апреля, сообщено о подозрении 18-летнему юноше, который лишил жизни своего знакомого, а затем пытался сжечь его тело.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В доме в с. Великое Озеро Ахтырского района 19 апреля женщина обнаружила труп 36-летнего родственника, о чем и сообщила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили поврежденное тело мужчины, кроме того одежду на пострадавшем и кровать, на которой он лежал, были повреждены огнем.

Уже через несколько часов сотрудники Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры установили лицо, причастное к этоve преступлению. В ходе проведенного обыска по его месту жительства обнаружено и изъято неопровержимые доказательства, в частности окровавленную одежду.

Установлено, что задержанный вместе с потерпевшим - односельчане. Их объединял своеобразный бизнес - мужчины с помощью металлоискателя отыскивали ценные металлические предметы, которые затем реализовывали и делили прибыль. Именно на этой почве между мужчинами возник конфликт.

«Поздно вечером 15 апреля младший, который в настоящее время является студентом одного из сумских вузов и проживает в общежитии, приехал к старшему в село. Юноша требовал у товарища вернуть средства, который тот якобы задолжал. Старший отказался. Между мужчинами возникла ссора. Юноша, имея физическое превосходство, сначала избил товарища, а потом еще и душил его. Тело потерпевшего без признаков жизни он положил на кровать. Сначала юноша забрал из дома деньги и ценные вещи, а затем открыл газ и поджег одеяло, которым было накрыто тело, чтобы скрыть свое преступление», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

Сейчас задержанному выбирают меру пресечения, прокуратура настаивает на его содержании под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.