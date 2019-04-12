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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38451

Появилось видео с места смертельного ДТП, в котором погибли четверо (видео)

На Сумщине в результате ДТП погибли 4 человека, 1 человек травмирован, его спасатели деблокировали и передали медикам.

21 апреля, в 15:01 к спасателям поступило сообщение, что в с. Шаповаловка Конотопского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2107 допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo.

В результате ДТП погибли четыре человека и один человек травмирован. Для деблокирования пострадавшего и ликвидации пожара в результате ДТП привлекалось отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью спецоборудования провели деблокирование травмированного и передали его медработниками. Всего на месте происшествия работали 5 человек личного состава и 1 пожарный автомобиль Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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