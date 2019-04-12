Появилось видео с места смертельного ДТП, в котором погибли четверо (видео)

21 апреля, в 15:01 к спасателям поступило сообщение, что в с. Шаповаловка Конотопского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2107 допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo.
В результате ДТП погибли четыре человека и один человек травмирован. Для деблокирования пострадавшего и ликвидации пожара в результате ДТП привлекалось отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью спецоборудования провели деблокирование травмированного и передали его медработниками. Всего на месте происшествия работали 5 человек личного состава и 1 пожарный автомобиль Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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