Сумчан приглашают на выставку последователя Поля Сезанна

Михаил Юденков позиционирует себя как художник с неформальным взглядом на искусство, человек интеллигентный и интеллектуальный. Его называют «мастером пейзажа», «последователем Поля Сезанна». Художник создает картину мира с не совсем понятной системой координат. На полотнах приобретает форму другая реальность, чем создает иллюзию нового утопического мира.
Начало в 17.00. Вход свободный.
16 квітня у міській галереї відбулося відкриття виставки сучасного іконопису «εἰκών» («Ікона»). Роботи, представлені в експозиції, виконані місцевими майстрами....
16 апреля в Сумской городской галерее откроется выставка современной иконописи «εἰκών» («Икона»)....
Цікаву історичну експозицію сьогодні, 9 квітня, відкрили в міській галереї....
Сьогодні, 9 квітня, у Сумській міській галереї відкриється виставка «Кольори революції»...
9 квітня у Сумській міській галереї відкриється виставка «Кольори революції»...