Сумчан приглашают на выставку последователя Поля Сезанна 23 апреля в Сумской городской галере пройдет открытие выставки Михаила Юденкова.

Михаил Юденков позиционирует себя как художник с неформальным взглядом на искусство, человек интеллигентный и интеллектуальный. Его называют «мастером пейзажа», «последователем Поля Сезанна». Художник создает картину мира с не совсем понятной системой координат. На полотнах приобретает форму другая реальность, чем создает иллюзию нового утопического мира.

Начало в 17.00. Вход свободный.