На Сумщині фіксують листівки з ознаками "чорного" піару та агітаційні матеріали у день голосування У Шостці та Конотопі спостерігачі ОПОРИ виявили листівки з ознаками «чорного піару» проти одного з кандидатів, а також пошкоджені агітаційні листівки.

Зокрема у Шостці на вул. Марата поблизу школи №5, у якій розташована виборча дільниця, спостерігач ОПОРИ виявив листівку з текстом "Замінимо старих корупціонерів на нових" та з пізнаваним логотипом.

А на паркані у Конотопі поблизу міського автовокзалу громадська омбудсменка із захисту виборчих прав ОПОРИ виявила обмальовану агітаційну листівку. Борди такого ж візуального ряду використовувались командою цього кандидата під час передвиборчої кампанії напередодні другого туру виборів. Поруч з цією листівкою міститься листівка екс-кандидата на пост Президента - учасника першого туру виборів - Олега Ляшка.

За інформацією спостерігача ОПОРИ, на виборчій дільниці №590830 (м. Ромни), яка розташована в школі, виборець викликала поліцію, бо побачила при вході в школу портрет чинного Президента Петра Порошенка, який є також кандидатом на цю посаду. Портрет завісили папером. Дільниця розташована у спортивній залі на другому поверсі школи, а портрет був розміщений у куточку із державною символікою на першому поверсі будівлі.

ОПОРА повідомляла про факти розповсюдження газет з ознаками "чорного" піару та пошкодження агітаційних матеріалів кандидатів на Сумщині напередодні другого туру виборів.

Відповідно до ч. 3 статті 57 Закону України «Про вибори Президента України»: «Агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.».