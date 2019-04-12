В Сумах явка на выборы упала

В Сумском округе (№ 157) явка составила 65,75% (в первом туре было 67,45%), в Ахтырском округе (№ 162) – 63% (было – 64,27%), в Конотопско-Шосткинском (№ 160) – 60,5% (было – 61,8%).
Активность избирателей в целом по Украине (84 из 199 округов) сейчас 64,56% (было – 62,8%).
У Шостці та Конотопі спостерігачі ОПОРИ виявили листівки з ознаками «чорного піару» проти одного з кандидатів, а також пошкоджені агітаційні...
У Ромнах та Сумах виборці намагались винести бюлетені за межі дільниці, на одній з дільниць в Охтирці зафіксована кількість бюлетенів...
На избирательном участке № 590986 в Сумах наблюдатель ОПОРЫ усомнился в целостности двух избирательных урн....
Правопорядок на избирательных участках Сумщины во время избирательного процесса обеспечивают более трех тысяч полицейских....
Правоохранители призывают граждан воздерживаться от совершения каких-либо противоправных действий, которые можно квалифицировать как нарушение избирательного законодательства....