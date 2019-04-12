В Сумах явка на выборы упала ЦИК опубликовала данные по явке избирателей по трем округам Сумщины.

В Сумском округе (№ 157) явка составила 65,75% (в первом туре было 67,45%), в Ахтырском округе (№ 162) – 63% (было – 64,27%), в Конотопско-Шосткинском (№ 160) – 60,5% (было – 61,8%).

Активность избирателей в целом по Украине (84 из 199 округов) сейчас 64,56% (было – 62,8%).