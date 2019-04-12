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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:56421

Выживший в ужасной аварии на Сумщине 13-летний парень в тяжелом состоянии

Парень, который выжил в аварии возле села Шаповаловка, где погибли 4 человека, находится в Конотопской городской больницы в тяжелом состоянии.

Это по телефону подтвердил главный врач Игорь Кошевецкий. По его словам, у травмированного открытая черепно-мозговая травма и перелом двух голеней. Его выводят из травматического шока, пишет UA:СУМИ.

Напомним: авария произошла сегодня около 15.00 в Конотопском районе.

Право Дтп Смертельное ДТП
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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