Выживший в ужасной аварии на Сумщине 13-летний парень в тяжелом состоянии Парень, который выжил в аварии возле села Шаповаловка, где погибли 4 человека, находится в Конотопской городской больницы в тяжелом состоянии.

Это по телефону подтвердил главный врач Игорь Кошевецкий. По его словам, у травмированного открытая черепно-мозговая травма и перелом двух голеней. Его выводят из травматического шока, пишет UA:СУМИ. Напомним: авария произошла сегодня около 15.00 в Конотопском районе.