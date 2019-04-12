Выживший в ужасной аварии на Сумщине 13-летний парень в тяжелом состоянии

Это по телефону подтвердил главный врач Игорь Кошевецкий. По его словам, у травмированного открытая черепно-мозговая травма и перелом двух голеней. Его выводят из травматического шока, пишет UA:СУМИ.
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