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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:031

В центре Сум массовая «потасовка» с патрульными (видео)

Сегодня, 21 апреля, около 22:00 в центре Сум, возле универмага "Киев", произошел конфликт между пьяными отдыхающими и полицейскими.

Все началось с того, что прохожие сообщили на линию "102" о нескольких мужчинах, которые под универмагом "Киев" включили громко музыку на колонке, которую поставили на крышу авто. На место происшествия прибыли патрульные, которые сделали замечание мужчинам. Последних в свою очередь поддержали подростки, которые отдыхали возле универмага, мол, музыка хорошая и ничего слушать патрульных. Чтобы успокоить молодежь, патрульные позвали на помощь своих коллег. На место прибыли еще несколько патрулей. Но молодежь не успокоилась, вместо этого начался конфликт между молодыми людьми и полицейскими.

В результате двух из трех мужчин, которые включили музыку под универмагом, доставили в Сумской горотдел полиции, на Первомайскую, 21. С подростками, которые разжигали конфликт, также сейчас работают полицейские, - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области, пишет Sumy.Today.

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