На Сумщине посчитали явку ЦИК обнародовала данные явки избирателей по всем округам Сумщины.

В Сумском округе (№ 157) явка составила 65,75% (в первом туре было 67,45%), в Белопольском (№ 158) - 62,94% (было - 64,15%), в Глуховском (№ 159) - 59,4% (было - 61,42%), в Конотопско-Шосткинском (№ 160) - 60,5% (было - 61,8%), в Ахтырском округе (№ 162) - 63% (было - 64,27%). Последним данные представил Роменский округ (№ 161) – 64,54% (было – 66,83%). В целом по Сумщине явка составила 62,85% (было 64,54%). Всего проголосовали 556154 жителя Сумщины из 862859.

Активность избирателей в целом по Украине 62,09% (было - 63,53%).