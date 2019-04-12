За кого проголосовали Сумы во втором туре?

В Сумах Владимир Зеленский набрал 77,64% голосов сумчан (ровно 86 тыс.), Петр Порошенко – 19,85% (21996).
Также голоса уже посчитаны в Шостке и Конотопе (округ № 160)% Зеленский – 85,02% (68805), Порошенко – 12,85% (10400).
В целом по Украине: Зеленский – 73,12%, Порошенко – 24,54%. Обработано 81,8% протоколов.
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