Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:41842

За кого проголосовали Сумы во втором туре?

В округе № 157 уже посчитали 100% протоколов с участков.

В Сумах Владимир Зеленский набрал 77,64% голосов сумчан (ровно 86 тыс.), Петр Порошенко – 19,85% (21996).

Также голоса уже посчитаны в Шостке и Конотопе (округ № 160)% Зеленский – 85,02% (68805), Порошенко – 12,85% (10400).

В целом по Украине: Зеленский – 73,12%, Порошенко – 24,54%. Обработано 81,8% протоколов.

Политика Выборы
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В Сумах явка на выборы упала (обновлено)

ЦИК обнародовала данные явки избирателей по пяти округам Сумщины....

На Сумщині фіксують листівки з ознаками "чорного" піару та агітаційні матеріали у день голосування
Вчера 19:43

На Сумщині фіксують листівки з ознаками "чорного" піару та агітаційні матеріали у день голосування

У Шостці та Конотопі спостерігачі ОПОРИ виявили листівки з ознаками «чорного піару» проти одного з кандидатів, а також пошкоджені агітаційні...

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Второй тур выборов на Сумщине (обновляется)
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На Сумщине посчитали голоса еще в одном округе
Сегодня 07:53
На Сумщині ОПОРА поскаржилась у ОВК на перешкоджання роботі спостерігача
Сегодня 07:02
За кого проголосовали Сумы во втором туре?
Сегодня 06:41
На Сумщине посчитали явку
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В центре Сум массовая «потасовка» с патрульными (видео)
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В Сумах явка на выборы упала (обновлено)
Вчера 21:31
На Сумщині фіксують листівки з ознаками "чорного" піару та агітаційні матеріали у день голосування
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На Сумщині спостерігачі фіксують дрібні порушення (відео)
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Появилось видео с места смертельного ДТП, в котором погибли четверо (видео)
Вчера 17:38
Сумские хоккеистки вылетели из второго евродивизиона
Вчера 17:27
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«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
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CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
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Best Sci Fi 2019 (12+)
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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