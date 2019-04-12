На Сумщині ОПОРА поскаржилась у ОВК на перешкоджання роботі спостерігача На Сумщині ОПОРА поскаржилась в окружну виборчу комісію №157 на перешкоджання роботі спостерігача, якому відмовили у фото-відеозйомці бюлетенів, визнані недійсними після підрахунку голосів.

Подія трапилась о 21:50 21 квітня під час засідання дільничної виборчої комісії № №590986. За словами спостерігача, членкиня комісії, яка не надала інформацію щодо свого прізвища, ім’я, по батькові, у грубій формі заборонила спостерігачу здійснювати фотофіксацію недійсних бюлетенів. Зазначила, що вважає фотографування бюлетенів такими, що ображають почуття виборців, пише ОПОРА.

Спостерігач ОПОРИ склав акт про перешкоджання роботі офіційного спостерігача.

На його підставі було складено скаргу до відповідної ОВК. У документі спостерігач просить попередити голову ДВК про неприпустимість перешкоджання діяльності офіційних спостерігачів від громадських організацій під час виборчого процесу, а також провести роз’яснювальну роботу із членкинею ДВК, яка допустила порушення виборчого законодавства;.

Згідно з ч.9 ст. 69 Закону України «Про вибори Президента України» офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України. громадської організації має право: бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничної виборчої комісії, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі; робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування; бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування; бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановлення підсумків голосування; звертатися із заявою чи скаргою до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення; складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду; вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці; отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом; реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.