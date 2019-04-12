На Сумщине посчитали голоса еще в одном округе

В Белополье и окрестностях, в которые входит и часть Сум, Владимир Зеленский набрал 80,96% голосов (83853), Петр Порошенко – 17,07% (17688).
Напомним: таккже голоса уже посчитаны в Сумах (округ № 157) и Шостке и Конотопе (округ № 160).
В целом по Украине: Зеленский – 73,21%, Порошенко – 24,45%. Обработано 87,9% протоколов.
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