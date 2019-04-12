На Сумщине посчитали голоса еще в одном округе В округе № 158 досчитали 100% протоколов с участков.

В Белополье и окрестностях, в которые входит и часть Сум, Владимир Зеленский набрал 80,96% голосов (83853), Петр Порошенко – 17,07% (17688). Напомним: таккже голоса уже посчитаны в Сумах (округ № 157) и Шостке и Конотопе (округ № 160). В целом по Украине: Зеленский – 73,21%, Порошенко – 24,45%. Обработано 87,9% протоколов.