В Сумах снова обновили рекорд рождаемости

Об этом сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.
- За последнюю неделю в г.Сумы родилось 62 ребенка: мальчиков - 34, девочек - 28 (за предыдущую неделю - 57), - доложила она.
Напомним: три недели подряд рекорд обновляется: 55 - 57- 62.
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