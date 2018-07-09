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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:58305

В Сумах снова обновили рекорд рождаемости

За прошлую неделю в Сумах родилось 62 ребенка.

Об этом сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- За последнюю неделю в г.Сумы родилось 62 ребенка: мальчиков - 34, девочек - 28 (за предыдущую неделю - 57), - доложила она.

Напомним: три недели подряд рекорд обновляется: 55 - 57- 62.

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