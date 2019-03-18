В Сумах названия остановок будут на двух языках Названия остановок общественного транспорта в Сумах будут на украинском и английском языках.

Вопрос обсуждали сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Сообщаем, что департамент инфраструктуры города предложение относительно дублирования названий остановок общественного транспорта по-английски просчитана, - доложил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко. – Проекты уже разработаны, договора заключаются.

Напомним: речь шла о 39-ти новых стеклянных остановках, которые установили за последние три года, забыв о названиях. По срокам еще месяц назад говорили, что до мая начнут устанавливать. Будут ли дублироваться названия остальных более 300 остановок по-английски неизвестно.