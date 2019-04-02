В Сумах будут бороться с омелой круглый год

Вопрос обсуждался сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.
- Относительно удаления омелы сообщаем, что КП «Зеленстрой» в полном объеме выполнил работы по подрезанию веток в Покровском сквере и в бывшем военном городке, - доложил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко. – У них разработан план работ на апрель-май по подрезанию ветвей. Просим снять с контроля.
- Нет, снимать не будем, - возразил заммэра Степан Пак. – Все эти мероприятия продолжаются, поэтому давайте примерно 15 июня послушаем об уже законченной работе.
- У нас есть план и по омоложению, и по борьбе с омелой, все вместе, - поднялся директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик. – Если дерево поражено омелой больше, чем на 60%, то оно подлежит вырубке, если меньше – то подрезке.
- Тогда вопрос: когда будет выполнен ваш последний пункт плана?
- 29-30 декабря. У нас план на год.
- Тогда в июне послушаем, что сделано согласно плану, - предложил С.Пак.
Омела - шаровидные образования в кроне деревьев - темно-зеленого цвета, правильной округлой формы. Омела подключается к системе жизненного обеспечения дерева, от него получает все необходимое для существования и постепенно убивает своего хозяина, разрушая его ветви, лишая их влаги и полезных веществ.
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