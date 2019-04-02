Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4055

В Сумах будут бороться с омелой круглый год

КП «Зеленстрой» имеет план на целый год по омоложению, удалению и подрезке деревьев в Сумах.

Вопрос обсуждался сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Относительно удаления омелы сообщаем, что КП «Зеленстрой» в полном объеме выполнил работы по подрезанию веток в Покровском сквере и в бывшем военном городке, - доложил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко. – У них разработан план работ на апрель-май по подрезанию ветвей.  Просим снять с контроля.

- Нет, снимать не будем, - возразил заммэра Степан Пак. – Все эти мероприятия продолжаются, поэтому давайте примерно 15 июня послушаем об уже законченной работе.

- У нас есть план и по омоложению, и по борьбе с омелой, все вместе, - поднялся директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик. – Если дерево поражено омелой больше, чем на 60%, то оно подлежит вырубке, если меньше – то подрезке.

- Тогда вопрос: когда будет выполнен ваш последний пункт плана?

- 29-30 декабря. У нас план на год.

- Тогда в июне послушаем, что сделано согласно плану, - предложил С.Пак.

Справка

Омела - шаровидные образования в кроне деревьев - темно-зеленого цвета, правильной округлой формы. Омела подключается к системе жизненного обеспечения дерева, от него получает все необходимое для существования и постепенно убивает своего хозяина, разрушая его ветви, лишая их влаги и полезных веществ.

Общество Омела Омоложение деревьев Подрезка деревьев
view counter

По тематике

В городском парке Сум обрежут полторы сотни деревьев
02.04.2019 15:38

В городском парке Сум обрежут полторы сотни деревьев

Городской голова Александр Лысенко во время очередной аппаратного совещания отметил необходимость разработки плана, согласно которому в Сумах проводиться обрезка и...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.