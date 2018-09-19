Зампрокурору Сумщины не избрали меру пресечения 19 апреля в Заречном районном суде г. Сумы было рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения заместителю прокурора Сумской области Сергею Маслюку.

Постановлением следственного судьи отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Г-на Маслюка подозревают в использовании заведомо подложного документа - листка нетрудоспособности, в котором указано о его пребывании на амбулаторном лечении с 3 по 6 января 2017 (ч.4 ст. 358 УК Украины).

Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, пришел к выводу, что ходатайство не подлежит удовлетворению по следующим основаниям: во-первых, следователем не представлено доказательств, подтверждающих факт систематического неявки С.Маслюка в органы досудебного расследования; во-вторых, суду не представлено доказательств в подтверждение получения зампрокурором области сообщение о подозрении.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Это уже второе дело Сергея Маслюка по использованию заведомо подложного документа. Первое – также о больничном, который он предоставил в прокуратуру за то время, пока отдыхал в Карпатах в августе 2017 года. По нему суд также продолжается.