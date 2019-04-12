На Сумщине собирают средства мальчику, пострадавшему в воскресном ДТП Воспитаннику Конотопского спортивно-танцевальный клуб «Элит-данс» нужна помощь.

21 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получил юный воспитанник Конотопского спортивно-танцевального клуба «Элит-Данс» Горлач Богдан. Его родители погибли. Сейчас Богдан находится в тяжелом состоянии в реанимации. За его жизнь борются врачи. Управление культуры Сумской облгосадминистрации просит всех неравнодушных присоединиться к сбору средств на лечение юноши. Деньги можно перечислить на карту «ПриватБанка» руководителя Конотопского спортивно-танцевального клуба «Элит-Данс» Аллы Васюты по реквизитам 4149 4991 0485 6578.