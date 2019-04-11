В Курском микрорайоне снова отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 22 апреля в Сумах.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Ковпака, 59/4 сегодня, 22 апреля, в 10:00 прекращено водоснабжение домов №№ 59 - 91 по ул. Ковпака; №№ 43а, 43б по ул. Романа Атаманюка.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.