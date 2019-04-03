За неделю корью заболели шестеро сумчан В Сумах продолжают регистрироваться случаи заболевания корью.

Об этом сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в мєрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 6 случаев заболевания корью (все взрослые), - доложила она. - Сегодня в лечебных учреждениях на стационарном лечении находятся 8 взрослых. Продолжается работа по вакцинации групп риска. На прошлой неделе был вакционирован 1551 человек. На сегодня вакцинировано 6867 взрослых.