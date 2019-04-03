Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50133

За неделю корью заболели шестеро сумчан

В Сумах продолжают регистрироваться случаи заболевания корью.

Об этом сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в мєрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 6 случаев заболевания корью (все взрослые), - доложила она. - Сегодня в лечебных учреждениях на стационарном лечении находятся 8 взрослых. Продолжается работа по вакцинации групп риска. На прошлой неделе был вакционирован 1551  человек. На сегодня вакцинировано 6867 взрослых.

Общество Корь
view counter

По тематике

19.04.2019 09:22

На Сумщине за неделю корью заболело 19 человек

В Сумской области по состоянию на 18 апреля заболело корью 212 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....

11.04.2019 15:30

На Сумщине за неделю корью заболело 26 человек

В Сумской области по состоянию на 11 апреля заболело корью 194 человека (с учетом предыдущих диагнозов)....

08.04.2019 11:13

В Сумах не хватает вакцины против кори

За прошлую неделю еще 12 сумчан заболели корью....

05.04.2019 10:58

На Сумщине за неделю корью заболел 31 человек

В Сумской области по состоянию на 4 апреля с начала года заболело корью 171 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....

03.04.2019 16:48

В Сумах чиновники отчитались, как борются с корью

Отдел здравоохранения Сумского горсовета призывает сумчан проверять напряженность иммунитета к кори и, в случае необходимости, прививаться, чтобы ее не заболеть....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.