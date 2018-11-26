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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ковпаковском районе отключили горячую воду

С 22 апреля, Котельная Северного промузла в Сумах на ремонте.

Об этом сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна.

- С 7.00 сегодня Котельная Северного промузла была остановлена для ремонтных и профилактических работ, - доложил он. – Так что горячее водоснабжение с сегодняшнего дня в Курском микрорайоне отсутствует.

Общество Горячая вода Котельная Северного промузла
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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