В Ковпаковском районе отключили горячую воду С 22 апреля, Котельная Северного промузла в Сумах на ремонте.

Об этом сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна.

- С 7.00 сегодня Котельная Северного промузла была остановлена для ремонтных и профилактических работ, - доложил он. – Так что горячее водоснабжение с сегодняшнего дня в Курском микрорайоне отсутствует.