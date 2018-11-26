В Ковпаковском районе отключили горячую воду

Об этом сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна.
- С 7.00 сегодня Котельная Северного промузла была остановлена для ремонтных и профилактических работ, - доложил он. – Так что горячее водоснабжение с сегодняшнего дня в Курском микрорайоне отсутствует.
Проблему с котельную Северного промузла в Сумах в очередной раз обсудили на совещании в облгосадминистрации....
Накануне Нового года Сумская областная детская клиническая больница получила подарок: в заведении подключили горячую воду, которой здесь не было с...
С 1 января 2019 года ООО «Сумытеплоэнерго» повысит тарифы на тепло и горячую воду....
Сегодня, 10 декабря, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, будут утверджать новые тарифы для...
4 декабря 2018 года в 9:00 НКРЭКУ проведёт открытые слушания по повышению тарифов на тепло и горячую воду.... 2