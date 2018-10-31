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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28116

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

С 19 по 21 апреля в Киеве проходил Чемпионат Украины по спортивной аэробике.

Юниорская команда Сум привезла 4 комплекта золотых медалей и 2 бронзы.

«Золото» в индивидуальных выступлениях завоевали Анастасия Курашвили и Станислав Галайда. Они же в категории «смешаные пары» также стали первыми.

В категории «группы» Анастасия Курашвили, Станислав Галайда, Катерина Винник, Анна Зимогляд и Александра Мищенко привезли «золото».

«Бронза» у Давида Матвиенко в индивидуальных выступлениях.

Также «бронза» в категории «стэп» у Анастасии Курашвили, Марии Арзамасцевой, Анны Зимогляд, Татьяны Голуб, Катерины Винник и Александры Мищенко.

Взрослая команда привезла домой золото, 3 серебра и 2 бронзы.

Золото - Великодный Владислав в индивидуальных выступлениях.

Серебро:

- в категории «индивидуальные выступления» - Анастасия Литвин.

- в категории «смешанные пары» - Анастасия Литвин и Владислав Великодный.

- в категории «стэп» - Анастасия Литвин, Дарья Лисогуб, Анастасия Иванова, Ольга Марыченко, Анна Корниенко, Катерина Великодная, Марина Фуртат и Анастасия Беля.

Бронза в категории трио - Литвин Анастасия, Великодный Владисла и Сиробаба Алина.

Еще бронзу сумские гимнасты привезли в категории дэнс - Литвин Анастасия, Великодный Владислав, Иванова Анастасия, Великодная Катерина, Корниенко Анна, Фуртат Марина, Беля Анастасия и Марыченко Ольга.

Подготовили спортсменов тренера Оксана Дубинская и Наталья Фастова.

Спорт Спортивная аэробика
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