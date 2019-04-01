Сумские патрульные рассказали свою версию потасовки под универмагом «Киев» 21 апреля, около 21 часов, экипаж патрульных получил сообщение о нарушении общественного порядка на парковке торгового центра на площади Покровской.

Заявитель пояснил, что неизвестные распивают спиртные напитки и громко слушают музыку, чем мешают другим и подают плохой пример молодежи, которая отдыхает рядом.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили транспортное средство и группу людей возле него. Они достали из автомобиля колонку и громко включили музыку, а сами распивали алкогольные напитки из багажного отделения этого же авто.

Полицейские сделали им замечание, провели профилактическую беседу и попросили не нарушать общественный порядок. Граждане сделали музыку тише и сообщили, что прекратят нарушать правопорядок. Когда полицейские собирались продолжить патрулировать город, один из мужчин стал выражаться нецензурной бранью в их сторону. Его поддержала группа молодежи, которая отдыхала рядом – мол, музыка хорошая и надо сделать громче.

На место прибыли еще несколько экипажей патрульной полиции. Мужчина не реагировал на законные требования инспекторов, зато еще больше начинал разжигать конфликтную ситуацию, продолжал совершать правонарушения и оказывал злостное неповиновение. Патрульные задержали его, применив физическую силу и спецсредства. Во время задержания за него пытался заступиться его брат, который мешал задержанию и не реагировал на требования патрульных. Поэтому он также был задержан.

Патрульные доставили обоих в Сумской отдел полиции. На 39-летнего гражданина, который начал конфликт, составили административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП, ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП, ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП и протокол задержания, а на его 32-летнего брата админматериалы по ч. 2 ст. 178 (повторное появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП, ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП и также протокол задержания.

Уже после составления административных материалов оба брата признали свою вину и попросили прощения за свои действия.