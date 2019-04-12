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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28124

Гандбольную «Конотопскую весну» выиграли хозяйки

18-20 апреля в Конотопе состоялся Открытый турнир по гандболу среди девушек 2008-2009 г.р. «Конотопская весна - 2019».

В Конотоп приехали команды ДЮСШ «Стремительный мяч» г. Киев, СДЮСШОР г. Зеньков Полтавской области, команда ШГДЮКФП «Патриот» г. Шостка, ДЮСШ г. Ахтырка и хозяйки из ДЮСШ им. М. Мамиашвили г. Конотоп. Также в соревнованиях приняла участие команда ребят 2009-2010 г.р. Конотопской ДЮСШ. В течение трех дней велась борьба на спортивной площадке. По итогам соревнований места рсапределились следующим образом:

1. ДЮСШ М. Мамиашвили г. Конотоп - 9 очков

2. ШГДЮКФП «Патриот» г. Шостка - 8 очков

3. ДЮСШ «Стремительный мяч» г. Киев - 7 очков

4 ДЮСШ М. Мамиашвили (мальчики) г. Конотоп - 4 очка

5. СДЮСШОР г. Зеньков - 2 очка

6. ДЮСШ г. Ахтырка - 0 очков

Все командировку награждены грамотами, а призеры кубками и медалями от Конотопского городского совета.

Спорт Гандбол Конотоп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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