Гандбольную «Конотопскую весну» выиграли хозяйки

В Конотоп приехали команды ДЮСШ «Стремительный мяч» г. Киев, СДЮСШОР г. Зеньков Полтавской области, команда ШГДЮКФП «Патриот» г. Шостка, ДЮСШ г. Ахтырка и хозяйки из ДЮСШ им. М. Мамиашвили г. Конотоп. Также в соревнованиях приняла участие команда ребят 2009-2010 г.р. Конотопской ДЮСШ. В течение трех дней велась борьба на спортивной площадке. По итогам соревнований места рсапределились следующим образом:
1. ДЮСШ М. Мамиашвили г. Конотоп - 9 очков
2. ШГДЮКФП «Патриот» г. Шостка - 8 очков
3. ДЮСШ «Стремительный мяч» г. Киев - 7 очков
4 ДЮСШ М. Мамиашвили (мальчики) г. Конотоп - 4 очка
5. СДЮСШОР г. Зеньков - 2 очка
6. ДЮСШ г. Ахтырка - 0 очков
Все командировку награждены грамотами, а призеры кубками и медалями от Конотопского городского совета.
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