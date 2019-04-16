Сумчан приглашают на тематический велопарад В среду, 1 мая, в Сумах пройдет тематический велопарад в стиле «Леди и джентльмены».

Сумчане и гости города!

Приготовьтесь к яркому мероприятия выходного дня - тематического велопарада в стиле «Леди и Джентльмены»!

Велопарад пройдет велодорожками и центральными пешеходными улицами города. Начало и кульминация - на Театральной площади.

Добавьте к своему образу атрибуты и элементы одежды, соответствующие тематике и станьте участником необычного мероприятия!

Будьте в центре внимания! Продемонстрируем, что велосипед - это удобный транспорт для передвижения по городу, и необязательно ездить исключительно в велоодежде.

Встречаемся 1 мая в 9:30 на Театральной площади!

Участие в мероприятии бесплатное и не требует регистрации, сообщают организаторы.