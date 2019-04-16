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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52191

Сумчан приглашают на тематический велопарад

В среду, 1 мая, в Сумах пройдет тематический велопарад в стиле «Леди и джентльмены».

Сумчане и гости города!

Приготовьтесь к яркому мероприятия выходного дня - тематического велопарада в стиле «Леди и Джентльмены»!

Велопарад пройдет велодорожками и центральными пешеходными улицами города. Начало и кульминация - на Театральной площади.

Добавьте к своему образу атрибуты и элементы одежды, соответствующие тематике и станьте участником необычного мероприятия!

Будьте в центре внимания! Продемонстрируем, что велосипед - это удобный транспорт для передвижения по городу, и необязательно ездить исключительно в велоодежде.

Встречаемся 1 мая в 9:30 на Театральной площади!

Участие в мероприятии бесплатное и не требует регистрации, сообщают организаторы.

Досуг Велопарад
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По тематике

Сумчан приглашают на тематический велопарад
22.04.2019 11:49

Сумчан приглашают на тематический велопарад

В среду, 1 мая, в Сумах пройдет тематический велопарад в стиле «Леди и джентльмены»....

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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