В Глухове посчитали голоса

Здесь победу одержал Владимир Зеленский – его результат 86,46% (67234 голоса), у Петра Порошенко – 11,82% (9193).
Всего на Сумщине посчитаны 98,8% протоколов. У Владимира Зеленского 82,12% голосов.
В целом по Украине 73,14% (посчитаны 97,68% протоколов).
В округе № 158 досчитали 100% протоколов с участков....
На Сумщині ОПОРА поскаржилась в окружну виборчу комісію №157 на перешкоджання роботі спостерігача, якому відмовили у фото-відеозйомці бюлетенів, визнані недійсними...
В округе № 157 уже посчитали 100% протоколов с участков....
ЦИК обнародовала данные явки избирателей по всем округам Сумщины....
ЦИК обнародовала данные явки избирателей по пяти округам Сумщины....