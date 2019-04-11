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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах грабителям ювелирки дали по 8 лет, но оставили на воле

В Сумах осудили злоумышленников, ограбивших ювелирный магазин «Рубин» на сумму более 2,5 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении двух лиц, совершивших разбойное нападение на ювелирный магазин «Рубин» в г. Сумы.

Напомним: 24 июля 2016 года трое мужчин в масках забежали в ювелирный магазин, один из них брызнул в глаза продавцу из газового баллончика, другой разбил витрину, после чего с драгоценными изделиями на сумму более 2,5 млн грн нападавшие скрылись на автомобиле «Москвич». Через несколько часов это транспортное средство было найдено сожженным.

Благодаря проведенным следственно-оперативным мероприятиям работникам полиции удалось установить личности нападавших, а затем и задержать двух из них. Так, 10 августа 2016 года около 23.00 в г. Киев задержан ранее судимый житель г. Сумы С., 11 августа 2016 года в Киеве задержан житель столицы М.

«По результатам судебного рассмотрения приговором Заречного районного суда г. Сумы от 22 апреля 2019 года 33-летний С. и 30-летний М. признаны виновными по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, направленном на завладение имуществом в особо крупных размерах) УК Украины и осуждены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Третий сообщник осужденных объявлен в розыск», - сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко.

До вступления приговора в законную силу к осужденным будут применены домашний арест в ночное время суток.

Право Приговор суда Разбой Рубин Ювелирный магазин
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