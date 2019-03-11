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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Жители Сумщины подали 3335 деклараций об имущественном состоянии и доходах

Количество деклараций на 93 увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Всего жителями области задекларировано доходов в сумме 233,5 млн грн, что на 33,3 млн или 17 % больше показателя прошлого года. При этом самостоятельно определенная к уплате сумма налога на доходы физических лиц увеличилась на 3,3 млн (на 23 %) и составляет 17,8 млн гривен. По военному сбору сумма увеличилась на 0,6 млн грн (на 30 %) и составляет 2,9 млн гривен

По основным направлениям жители области декларировали доходы, полученные:

- иностранные доходы - 47 деклараций;

- нерезидентами - 2 декларации;

- инвестиционный доход - 53 декларации;

- от сдачи в аренду недвижимого имущества (кроме земельного участка) - 130 деклараций;

- от сдачи в наем земельного участка, земельной доли (пая) - 54 декларации;

- от получения наследства - 1315 деклараций;

- от продажи движимого и недвижимого имущества -450 деклараций;

- другие доходы - 591 декларация.

Кроме этого, уже подано 8 деклараций гражданами, доходы которых превышали 1 млн гривен. «Миллионеры» задекларировали 57,6 млн грн доходов. Из них 5 «миллионеров» проживают в г. Сумы, два - в Сумском районе, 1- в Шостке.

С доходов указанной категории плательщиков задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме 9,62 млн грн и военного сбора в сумме 0,8 млн Гривен.

По состоянию на 1 апреля 2019 года уплачено в бюджет самостоятельно определенного налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц в сумме 9,85 млн грн и военного сбора – 1,02 млн гривен.

Общество Налоги
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