В Сумах стартовал праздник спортивной борьбы

Сегодня, 22 апреля, в манеже СумГУ стартовали соревнования по вольной борьбе, завтра начнутся схватки в греко-римской борьбе, а послезавтра – по самбо. Продолжатся соревнования до 25 апреля.
Начало каждый день в 10.00. Торжественное открытие во вторник, 23 апреля, в 12.00.
12-14 апреля на Кипре состоялся молодежный чемпионат Европы по самбо....
6 апреля в Таллинне (Эстония) прошел XXXII международный турнир по вольной борьбе памяти Кристиана Палусалу....
6 апреля в г. Пореч (Хорватия) прошел международный турнир по греко-римской борьбе....
30-31 марта в столице Эстонии состоялся крупнейший турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе «Tallinn Open», который в этом году...
29-31 марта проходил международный турнир по трем видам борьбы «Tallinn Open» в столице Эстонии....