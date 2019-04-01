В Сумах стартовал праздник спортивной борьбы 22-25 апреля в Сумах пройдет сразу три чемпионата по борьбе.

Сегодня, 22 апреля, в манеже СумГУ стартовали соревнования по вольной борьбе, завтра начнутся схватки в греко-римской борьбе, а послезавтра – по самбо. Продолжатся соревнования до 25 апреля.

Начало каждый день в 10.00. Торжественное открытие во вторник, 23 апреля, в 12.00.