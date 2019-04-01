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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:54211

В Сумах стартовал праздник спортивной борьбы

22-25 апреля в Сумах пройдет сразу три чемпионата по борьбе.

Сегодня, 22 апреля, в манеже СумГУ стартовали соревнования по вольной борьбе, завтра начнутся схватки в греко-римской борьбе, а послезавтра – по самбо. Продолжатся соревнования до 25 апреля.

Начало каждый день в 10.00. Торжественное открытие во вторник, 23 апреля, в 12.00.

Спорт Вольная борьба Греко-римская борьба Самбо
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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