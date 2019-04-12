На Сумщине сбили мопедиста (видео) На автодороге Н-12 «Сумы - Полтава» произошло ДТП с пострадавшим.

21 апреля, около 17.30, на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в с. Боромля произошло ДТП.

Патрульные, прибывшие на место ДТП, предварительно установили, что 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 при повороте налево не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мопедом Kanuni Savage, который двигался во встречном направлении.

Вследствие ДТП 60-летний водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.

На место ДТП инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции для проведения следственных действий.