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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59201

На Сумщине сбили мопедиста (видео)

На автодороге Н-12 «Сумы - Полтава» произошло ДТП с пострадавшим.

21 апреля, около 17.30, на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в с. Боромля произошло ДТП.

Патрульные, прибывшие на место ДТП, предварительно установили, что 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 при повороте налево не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мопедом Kanuni Savage, который двигался во встречном направлении.

Вследствие ДТП 60-летний водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.

На место ДТП инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции для проведения следственных действий.

Право Боромля Дтп ДТП с пострадавшими Тростянецкий район
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«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
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«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
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«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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